Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Mittwochmittag an

Die Microsoft-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 232,95 EUR. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 233,35 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 233,35 EUR. Bisher wurden heute 4.745 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2021 markierte das Papier bei 305,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 217,00 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 7,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 322,63 USD an.

Microsoft ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 USD, nach 2,27 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 50.122,00 USD gegenüber 45.317,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.01.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,51 USD fest.

