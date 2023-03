Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit KursVerlusten

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 283,51 USD abwärts. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 283,25 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 283,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.697.270 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 315,11 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,03 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 300,13 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.01.2023. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.747,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 51.728,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

