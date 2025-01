MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Dienstagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von MicroStrategy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MicroStrategy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 368,93 USD abwärts.

Die MicroStrategy-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 368,93 USD abwärts. Im Tief verlor die MicroStrategy-Aktie bis auf 360,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 365,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 981.911 MicroStrategy-Aktien.

Am 22.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,89 USD am 24.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 88,10 Prozent.

MicroStrategy veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,72 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,01 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 129,46 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 116,07 Mio. USD.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 04.02.2025 erwartet.

2024 dürfte MicroStrategy einen Verlust von -2,493 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

