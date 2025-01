MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

MicroStrategy im Fokus

Die Aktie von MicroStrategy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MicroStrategy-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 381,65 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die MicroStrategy-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 381,65 USD ab. In der Spitze büßte die MicroStrategy-Aktie bis auf 374,79 USD ein. Bei 395,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.434.439 MicroStrategy-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MicroStrategy-Aktie. Am 24.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MicroStrategy-Aktie damit 769,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.10.2024 legte MicroStrategy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MicroStrategy ein Ergebnis je Aktie von -1,01 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MicroStrategy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 116,07 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 129,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

MicroStrategy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte MicroStrategy im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,486 USD einfahren.

