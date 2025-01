MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MicroStrategy gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MicroStrategy-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 349,34 USD ab.

Die MicroStrategy-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 349,34 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MicroStrategy-Aktie bisher bei 337,60 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 340,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.106.369 MicroStrategy-Aktien.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MicroStrategy-Aktie mit einem Kursplus von 55,39 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.01.2024 bei 46,48 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 86,70 Prozent.

Am 30.10.2024 hat MicroStrategy die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,72 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MicroStrategy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 116,07 Mio. USD im Vergleich zu 129,46 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte MicroStrategy am 05.02.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass MicroStrategy im Jahr 2024 -2,486 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

