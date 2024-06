Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Minus

LUS-DAX-Entwicklung

Der LUS-DAX verliert heute an Wert.

Werte in diesem Artikel

Um 12:22 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,73 Prozent auf 18.496,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 18.490,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.656,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.05.2024, lag der LUS-DAX noch bei 18.440,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 17.869,00 Punkte. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 07.06.2023, den Wert von 15.944,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,46 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18.888,50 Punkten. Bei 16.345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,81 Prozent auf 37,69 EUR), Beiersdorf (+ 1,36 Prozent auf 144,90 EUR), Henkel vz (+ 0,59) Prozent auf 84,56 EUR), Brenntag SE (+ 0,59 Prozent auf 65,14 EUR) und Covestro (+ 0,53 Prozent auf 47,45 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-4,66 Prozent auf 27,42 EUR), Daimler Truck (-3,49 Prozent auf 38,68 EUR), Bayer (-1,74 Prozent auf 27,89 EUR), EON SE (-1,35 Prozent auf 12,40 EUR) und Siemens (-1,24 Prozent auf 173,50 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.728.921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 200,202 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,97 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net