Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert am Mittag

ATX Prime-Kursentwicklung

Am Mittag halten sich die Anleger in Wien zurück.

Um 12:07 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 2.872,59 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,017 Prozent auf 2.876,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2.877,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2.868,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.889,83 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,62 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 20.01.2026, den Stand von 2.665,33 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Stand von 2.397,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.019,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,07 Prozent. Bei 2.897,43 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.638,17 Zählern markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 5,60 Prozent auf 12,06 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,43 Prozent auf 4,22 EUR), CA Immobilien (+ 1,55 Prozent auf 26,20 EUR), STRABAG SE (+ 1,44 Prozent auf 91,70 EUR) und PORR (+ 1,13 Prozent auf 40,10 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,96 Prozent auf 2,94 EUR), AT S (AT&S) (-2,85 Prozent auf 49,45 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR), DO (-2,07 Prozent auf 212,50 EUR) und Telekom Austria (-2,01 Prozent auf 9,75 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 180.363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 41,787 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Warimpex-Aktie hat mit 6,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net