DAX25.103 +0,2%Est506.084 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7600 +2,8%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.616 +1,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,31 -0,9%Gold5.029 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Airbus 938914 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Experte bewertet Unternehmen zunehmend als Robotik-Konzern Tesla-Aktie: Experte bewertet Unternehmen zunehmend als Robotik-Konzern
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX Prime-Kursentwicklung

Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert am Mittag

20.02.26 12:25 Uhr
Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert am Mittag | finanzen.net

Am Mittag halten sich die Anleger in Wien zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
25,90 EUR 0,10 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
49,90 EUR -1,10 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
26,18 EUR 0,60 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
214,00 EUR 1,50 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
106,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
11,98 EUR 0,36 EUR 3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
55,30 EUR -0,10 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
39,50 EUR -0,05 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
92,00 EUR 1,00 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Telekom Austria AG
9,90 EUR 0,02 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
47,70 EUR 0,50 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warimpex
0,42 EUR 0,00 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Wolford AG
2,84 EUR 0,02 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
4,09 EUR -0,05 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.875,3 PKT -2,0 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen

Um 12:07 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 2.872,59 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,017 Prozent auf 2.876,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2.877,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2.868,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.889,83 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 2,62 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 20.01.2026, den Stand von 2.665,33 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2025, den Stand von 2.397,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.019,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,07 Prozent. Bei 2.897,43 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.638,17 Zählern markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell FACC (+ 5,60 Prozent auf 12,06 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,43 Prozent auf 4,22 EUR), CA Immobilien (+ 1,55 Prozent auf 26,20 EUR), STRABAG SE (+ 1,44 Prozent auf 91,70 EUR) und PORR (+ 1,13 Prozent auf 40,10 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6,96 Prozent auf 2,94 EUR), AT S (AT&S) (-2,85 Prozent auf 49,45 EUR), Addiko Bank (-2,29 Prozent auf 25,60 EUR), DO (-2,07 Prozent auf 212,50 EUR) und Telekom Austria (-2,01 Prozent auf 9,75 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 180.363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 41,787 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Warimpex-Aktie hat mit 6,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Addiko Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Addiko Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen