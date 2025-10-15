DAX24.824 -0,1%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +1,8%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.376 +1,1%Euro1,1857 -0,1%Öl67,65 +0,2%Gold4.940 +0,4%
ATX im Blick

Minuszeichen in Wien: Das macht der ATX am Freitagmittag

13.02.26 12:25 Uhr
Minuszeichen in Wien: Das macht der ATX am Freitagmittag | finanzen.net

Der ATX verbucht am Freitagmittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
49,20 EUR 1,35 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,86 EUR -0,02 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
200,50 EUR -5,00 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
106,30 EUR -0,20 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,80 EUR -0,90 EUR -3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
54,55 EUR -0,10 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
34,20 EUR -0,15 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
42,20 EUR -1,72 EUR -3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
89,70 EUR 1,50 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
15,42 EUR -0,22 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
59,50 EUR -0,50 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
62,80 EUR 0,60 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
44,40 EUR 0,36 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.617,9 PKT -87,0 PKT -1,52%
Charts|News|Analysen

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,65 Prozent auf 5.610,81 Punkte zurück. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,140 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 5.705,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5.704,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5.610,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.705,05 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,970 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.410,30 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Wert von 4.901,81 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 13.02.2025, einen Wert von 4.026,73 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,84 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.835,02 Punkten. Bei 5.314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 4,35 Prozent auf 208,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,04 Prozent auf 15,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,21 Prozent auf 48,60 EUR), STRABAG SE (-0,11 Prozent auf 88,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 62,80 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Erste Group Bank (-3,39 Prozent auf 102,70 EUR), Verbund (-3,31 Prozent auf 58,40 EUR), voestalpine (-2,85 Prozent auf 43,62 EUR), Raiffeisen (-2,47 Prozent auf 41,06 EUR) und EVN (-2,36 Prozent auf 28,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 182.449 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,787 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die CPI Europe-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

