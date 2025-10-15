Minuszeichen in Wien: Das macht der ATX am Freitagmittag

ATX im Blick

Der ATX verbucht am Freitagmittag Verluste.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,65 Prozent auf 5.610,81 Punkte zurück. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 168,140 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 5.705,05 Punkte an der Kurstafel, nach 5.704,88 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5.610,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.705,05 Punkten lag.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,970 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.410,30 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2025, den Wert von 4.901,81 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 13.02.2025, einen Wert von 4.026,73 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 4,84 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.835,02 Punkten. Bei 5.314,88 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 4,35 Prozent auf 208,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,04 Prozent auf 15,52 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,21 Prozent auf 48,60 EUR), STRABAG SE (-0,11 Prozent auf 88,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 62,80 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Erste Group Bank (-3,39 Prozent auf 102,70 EUR), Verbund (-3,31 Prozent auf 58,40 EUR), voestalpine (-2,85 Prozent auf 43,62 EUR), Raiffeisen (-2,47 Prozent auf 41,06 EUR) und EVN (-2,36 Prozent auf 28,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 182.449 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,787 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die CPI Europe-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

