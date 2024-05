Mittwochshandel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Verlusten

SLI-Kursentwicklung

Der SLI verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 10:18 Uhr via SIX 0,34 Prozent tiefer bei 1.937,33 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1.936,36 Zählern und damit 0,392 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1.943,98 Punkte).

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1.938,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1.932,11 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,941 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, stand der SLI bei 1.855,50 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 1.866,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 1.779,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1.967,38 Punkten. Bei 1.742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Swiss Re (+ 0,89 Prozent auf 112,80 CHF), Givaudan (+ 0,47 Prozent auf 4.239,00 CHF), Lindt (+ 0,47) Prozent auf 10.680,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,17 Prozent auf 469,50 CHF) und Swisscom (+ 0,08 Prozent auf 492,20 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams (-2,06 Prozent auf 1,38 CHF), Lonza (-1,74 Prozent auf 486,60 CHF), Swatch (I) (-1,42 Prozent auf 191,20 CHF), Richemont (-1,08 Prozent auf 142,25 CHF) und Schindler (-0,92 Prozent auf 235,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 612.330 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,301 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

