DAX24.609 -1,4%Est505.859 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,04 -3,6%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.634 -2,4%Euro1,1727 +0,7%Öl64,30 +0,2%Gold4.742 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tesla-Aktie im Fokus: Diese Versprechungen von CEO Elon Musk sind 2025 nicht eingetreten Tesla-Aktie im Fokus: Diese Versprechungen von CEO Elon Musk sind 2025 nicht eingetreten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Modellbahnhersteller Piko will Wachstumsdelle ausgleichen

20.01.26 15:07 Uhr

SONNEBERG (dpa-AFX) - Der ostdeutsche Modellbahnhersteller Piko rechnet in diesem Jahr mit einem um zehn Prozent steigenden Absatz von Loks und Wagen im Miniaturformat. "PIKO trotzt der Konsumflaute und setzt 2026 auf Wachstum", erklärte die Geschäftsführung in Sonneberg. Dabei sollen eine Reihe von Produktneuheiten helfen, die im In- und Ausland auf den Markt kommen.

Wer­bung

Mit Startersets sollen Kinder wieder stärker für die Modelleisenbahn interessiert werden. Die Piko Spielwaren GmbH gehört zu den ostdeutschen Traditionsunternehmen und besteht seit etwa einem Dreivierteljahrhundert.

2025 war nach Unternehmensangaben ein schwieriges Jahr. Der Umsatz sank um 9,6 Prozent. Neben der Kaufzurückhaltung spielten dabei gestiegene Kosten eine Rolle. Traditionell nennt Piko keine absoluten Zahlen zu Umsatz und Ertrag.

Modellbahnfans investierten weniger ins Hobby

"2025 war für die gesamte Branche kein einfaches Jahr", sagte Geschäftsführer Rainer Landwehr. "Wenn Menschen verunsichert sind, sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen oder von Kurzarbeit betroffen sind, haben sie verständlicherweise andere Prioritäten als neue Anschaffungen im Hobbybereich."

Wer­bung

2026 solle der Umsatz in Deutschland stärker steigen als das Exportgeschäft. Ausgebaut werde die Zusammenarbeit mit dem Modellbahnfachhandel aber auch das Internetgeschäft. Etwa 450 neue Produkte in den vier Spurgrößen G, H0, TT und N kündigte das Unternehmen an.

Das Spektrum reiche von Dampflokomotiven der Baureihen 95 und 91.3 bis zu einem "Gläsernen Zug". Am Unternehmenssitz in Sonneberg sei ein neues Kundencenter eingerichtet worden. Das mittelständische Unternehmen mit etwa 600 Beschäftigten fertigt Modellbahnen und Zubehör in Deutschland und China./rot/DP/he