Moderna Aktie News: Moderna am Mittag im Plus

Die Moderna-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 163,00 EUR. Die Moderna-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.529 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 426,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 161,63 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 327,50 USD.

Am 12.05.2022 lud Moderna zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 92,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 570,75 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz am 12.05.2022.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech, Moderna und Valneva: Stimmung bei Impfstoff-Aktien hellt sich auf

China: Drachen-Fieber

Novavax-Aktie deutlich schwächer: In Deutschland bereits 1,4 Millionen Novavax-Impfdosen ausgeliefert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com