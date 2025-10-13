Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Abend tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 26,75 USD.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 26,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte Moderna-Aktie bei 26,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,24 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.678.277 Moderna-Aktien.

Am 12.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,73 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 55,22 Prozent niedriger. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 13,44 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,00 USD an.

Am 01.08.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 142,00 Mio. USD, gegenüber 241,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,08 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,573 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

