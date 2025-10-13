DAX24.345 +0,4%Est505.556 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.635 +1,9%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,53 +2,3%Gold4.100 +2,0%
Aktienentwicklung

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteuert sich am Nachmittag

13.10.25 16:08 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Moderna gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 27,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
23,06 EUR 0,29 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 27,51 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 28,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,24 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 513.169 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,73 USD. Dieser Kurs wurde am 12.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 117,12 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 23,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,83 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 42,00 USD angegeben.

Am 01.08.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,08 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,573 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

