Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Um 04:22 Uhr sprang die Moderna-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 138,24 EUR zu. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 138,76 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.038 Moderna-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 389,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.09.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 64,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2022 bei 111,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 461,00 USD.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,46 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.749,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.354,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Moderna am 03.11.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 26,64 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

BioNTech- und Moderna-Aktien: Omikron-Impfstoffe könnten noch diese Woche verabreicht werden

BioNTech-, Pfizer-, Moderna-Aktie leichter: US-Gesundheitsbehörde spricht Empfehlung für Omikron-Booster aus - Zulassung durch EU-Kommission

BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien im Plus: BioNTech und Moderna erhalten EU-Empfehlung für neuen Corona-Impfstoff

Ausgewählte Hebelprodukte auf Moderna Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Moderna Inc

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com