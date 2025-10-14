Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 26,34 USD ab.

Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 26,34 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 26,01 USD. Bei 26,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 233.199 Stück.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,96 USD an. Gewinne von 123,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,16 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,09 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Moderna-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,00 USD je Moderna-Aktie an.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,08 Prozent auf 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 241,00 Mio. USD umgesetzt.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,573 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

