Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Moderna am Abend

Moderna im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 27,58 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 27,58 USD zu. Im Tageshoch stieg die Moderna-Aktie bis auf 27,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,57 USD. Bisher wurden heute 1.423.128 Moderna-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,60 USD) erklomm das Papier am 16.10.2024. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 112,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,00 USD je Moderna-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,573 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht