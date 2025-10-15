Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Moderna. Das Papier von Moderna konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 27,02 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,9 Prozent auf 27,02 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,03 USD zu. Mit einem Wert von 26,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 266.034 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 58,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 116,92 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 14,29 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,00 USD.

Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,33 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,573 USD je Moderna-Aktie.

