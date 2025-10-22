DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.662 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.078 -1,1%
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Mittwochabend Verluste

22.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Moderna gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 26,49 USD ab.

Das Papier von Moderna befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,6 Prozent auf 26,49 USD ab. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,49 USD nach. Bei 27,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 886.589 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,68 USD) erklomm das Papier am 30.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 117,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,16 USD ab. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 14,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,00 USD.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Moderna möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --9,567 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

