Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 32,68 USD ab.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 32,68 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 32,65 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 295.499 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 125,59 USD. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 73,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 23,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 29,15 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Moderna 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 USD für die Moderna-Aktie aus.

Moderna gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Moderna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 01.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Moderna rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -10,183 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

