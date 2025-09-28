Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend in Grün

So entwickelt sich Moderna

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Moderna. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 25,42 USD zu.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 25,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 25,42 USD. Bei 24,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.264.146 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 67,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 167,27 Prozent Luft nach oben. Bei 23,16 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 8,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,00 USD je Moderna-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von -3,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Moderna im vergangenen Quartal 142,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moderna 241,00 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte Moderna einen Verlust von -9,596 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken