S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Moderna von vor 3 Jahren angefallen

Moderna-Performance

Vor Jahren in Moderna-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Moderna-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Moderna-Papier 138,57 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,722 Moderna-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2025 auf 24,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17,36 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 82,64 Prozent.

Insgesamt war Moderna zuletzt 9,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net