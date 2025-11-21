Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Moderna gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 23,05 USD.

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 23,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Moderna-Aktie bisher bei 23,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,39 USD. Zuletzt wechselten 485.506 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 112,19 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 3,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Moderna gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,51 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 19.02.2026 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --8,088 USD je Moderna-Aktie.

