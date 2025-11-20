DAX23.507 +1,5%Est505.623 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.133 +2,5%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.079 ±0,0%
Aktienkurs aktuell

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

20.11.25 16:09 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von Moderna zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Moderna-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 24,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,01 EUR -0,42 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 24,23 USD zu. Bei 24,91 USD markierte die Moderna-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 24,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 460.709 Moderna-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,91 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,86 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2025 auf bis zu 23,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 4,44 Prozent sinken.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.11.2025 legte Moderna die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,51 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 45,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 19.02.2026 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,070 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen