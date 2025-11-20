DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Aktie im Fokus

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger setzen Moderna am Donnerstagabend unter Druck

20.11.25 20:23 Uhr

20.11.25 20:23 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger setzen Moderna am Donnerstagabend unter Druck

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Moderna-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 22,69 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
19,50 EUR -1,93 EUR -8,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 22,69 USD ab. Im Tief verlor die Moderna-Aktie bis auf 22,64 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,45 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.618.879 Moderna-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,91 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 115,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,64 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 0,22 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Moderna-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Moderna 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 hat Moderna in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Moderna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,51 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,44 Prozent auf 1,02 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 19.02.2026 gerechnet.

2025 dürfte Moderna einen Verlust von -8,070 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

