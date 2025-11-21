Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagabend im Bullenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Moderna. Zuletzt wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 23,89 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,8 Prozent auf 23,89 USD zu. Bei 23,93 USD erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 22,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.324.565 Moderna-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 48,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 104,73 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 22,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 06.11.2025 vor. Das EPS lag bei -0,51 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,03 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,44 Prozent auf 1,02 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,86 Mrd. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -8,088 USD einfahren.

