Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 24,23 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 24,23 USD. Der Kurs der Moderna-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,91 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 24,51 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.311.817 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 64,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,16 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Moderna-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 42,00 USD.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,33 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Moderna mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 41,08 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,596 USD einfahren.

