Blick auf Aktienkurs

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Moderna

25.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 25,35 USD.

Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 25,35 USD ab. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 24,96 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 25,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 333.560 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 67,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 168,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Moderna-Aktie. Bei 23,16 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 8,66 Prozent Luft nach unten.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,00 USD.

Am 01.08.2025 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 142,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,00 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Moderna wird am 30.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2025 -9,596 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

