Kursverlauf

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Abend auf rotem Terrain

25.09.25 20:24 Uhr
Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,3 Prozent auf 24,78 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
21,18 EUR -0,61 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 24,78 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 24,72 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,53 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.197.876 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 67,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 174,17 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 23,16 USD. Mit Abgaben von 6,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Moderna-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 42,00 USD.

Moderna gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 142,00 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 41,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,00 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Moderna am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -9,596 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen