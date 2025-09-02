DAX23.593 +0,5%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.186 -0,2%Nas21.528 +1,2%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.562 +0,8%
Kurs der Mondelez

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

03.09.25 16:10 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 60,09 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
51,86 EUR -0,93 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mondelez-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 60,09 USD. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 59,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 504.991 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Bei 76,05 USD erreichte der Titel am 11.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,56 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2025 Kursverluste bis auf 53,95 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,22 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 USD, nach 1,79 USD im Jahr 2024.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,34 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,98 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Mondelez-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Mondelez

DatumMeistgelesen
Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen