Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Mondelez hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 61,32 USD.
Mit einem Wert von 61,32 USD bewegte sich die Mondelez-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Mondelez-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,55 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Mondelez-Aktie ging bis auf 61,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,40 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 221.609 Aktien.
Bei einem Wert von 76,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mondelez-Aktie. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 13,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 USD, nach 1,79 USD im Jahr 2024.
Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 8,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 8,34 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 vorlegen.
Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,03 USD je Aktie.
Analysen zu Mondelez
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2015
|Mondelez International Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.2013
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|29.11.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|26.10.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
