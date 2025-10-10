Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mondelez. Zuletzt wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 61,57 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 61,57 USD. Im Tageshoch stieg die Mondelez-Aktie bis auf 61,68 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 61,20 USD. Zuletzt wechselten 170.875 Mondelez-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,70 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. 18,08 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,95 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 14,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,98 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Mondelez Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Mondelez-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,02 USD je Mondelez-Aktie.

