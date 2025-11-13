Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Zuletzt stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,56 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,56 USD. Im Tageshoch stieg die Mondelez-Aktie bis auf 57,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.116.380 Mondelez-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Am 06.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,27 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.

Am 28.10.2025 lud Mondelez zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,63 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,87 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Mondelez im Jahr 2025 2,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

