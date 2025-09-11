DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.870 +0,1%Nas22.310 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.681 +1,0%
Blick auf Mondelez-Kurs

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verbilligt sich am Montagabend

15.09.25 20:24 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verbilligt sich am Montagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Mondelez. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 61,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
52,51 EUR -0,28 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 61,89 USD. Die Abwärtsbewegung der Mondelez-Aktie ging bis auf 61,67 USD. Bei 62,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 753.833 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Bei 75,97 USD erreichte der Titel am 17.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 53,95 USD fiel das Papier am 06.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,83 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8,98 Mrd. USD gegenüber 8,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

