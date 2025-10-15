DAX24.211 -0,1%Est505.612 +1,1%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.776 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,24 -0,1%Gold4.199 +1,4%
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gibt am Nachmittag nach

15.10.25 16:08 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 62,07 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 62,07 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mondelez-Aktie bisher bei 61,48 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167.466 Mondelez-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 72,70 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 17,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 13,08 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD. Im Vorjahr erhielten Mondelez-Aktionäre 1,79 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mondelez am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mondelez 0,45 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 8,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,34 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Mondelez am 28.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,02 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

