Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Mondelez. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 61,87 USD.

Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 61,87 USD. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 61,28 USD nach. Mit einem Wert von 61,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 643.096 Mondelez-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 72,70 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mondelez-Aktie mit einem Kursplus von 17,50 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,95 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mondelez-Aktie 14,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,93 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,79 USD aus.

Mondelez gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 8,98 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 8,34 Mrd. USD umsetzen können.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,02 USD je Mondelez-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

