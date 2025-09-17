Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 62,48 USD.
Die Mondelez-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 62,48 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Mondelez-Aktie bis auf 62,27 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,27 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 171.397 Mondelez-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2024 auf bis zu 75,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 20,84 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2025 (53,95 USD). Abschläge von 13,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.
Mondelez veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 8,34 Mrd. USD eingefahren.
Mondelez wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 USD je Mondelez-Aktie belaufen.
