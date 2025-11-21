DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.185 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,20 -1,6%Gold4.078 ±0,0%
Mondelez im Fokus

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gibt am Nachmittag nach

21.11.25 16:08 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 55,67 USD ab.

Die Mondelez-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 55,67 USD ab. Der Kurs der Mondelez-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,46 USD nach. Bei 55,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Mondelez-Aktien beläuft sich auf 424.421 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,15 USD. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 27,81 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,95 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 3,09 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.10.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Mondelez-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez im Jahr 2025 2,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

