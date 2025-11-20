Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Mondelez

So bewegt sich Mondelez

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 55,42 USD.

Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 55,42 USD. Das Tagestief markierte die Mondelez-Aktie bei 55,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,01 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 1.337.630 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. 28,38 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,95 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 2,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

