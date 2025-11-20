Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Mondelez
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 55,42 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 55,42 USD. Das Tagestief markierte die Mondelez-Aktie bei 55,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,01 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 1.337.630 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 71,15 USD. 28,38 Prozent Plus fehlen der Mondelez-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,95 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 2,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie
Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht
S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein
Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mondelez
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mondelez
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Mondelez
Analysen zu Mondelez
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2015
|Mondelez International Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.2013
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|29.11.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|26.10.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen