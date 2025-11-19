Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend behauptet

Mondelez im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Mondelez. Mit einem Wert von 55,80 USD bewegte sich die Mondelez-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Mondelez-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,80 USD. Den Tageshöchststand markierte die Mondelez-Aktie bei 56,02 USD. Bei 55,04 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 55,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.075.931 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,51 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,95 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 3,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 28.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Mondelez im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mondelez 9,20 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 2,90 USD je Aktie aus.

