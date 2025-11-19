Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

So entwickelt sich Mondelez

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 55,11 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 55,11 USD. Die Mondelez-Aktie sank bis auf 55,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,73 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 201.517 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 71,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,11 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 2,10 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Mondelez-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 USD aus.

Mondelez gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,20 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 2,90 USD im Jahr 2025 aus.

