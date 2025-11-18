Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 55,60 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Mondelez-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 55,60 USD. Die Mondelez-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,82 USD. Bei 55,27 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 238.179 Mondelez-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,15 USD. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 3,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Am 28.10.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 9,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez im Jahr 2025 2,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

