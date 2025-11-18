DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.547 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.075 +0,7%
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verteidigt Stellung am Abend

18.11.25 20:23 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verteidigt Stellung am Abend

Die Aktie von Mondelez zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Bei der Mondelez-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 55,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
47,83 EUR -0,09 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mondelez-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,56 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 55,87 USD. Bei 55,24 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.459.297 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2025 auf bis zu 53,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,90 Prozent würde die Mondelez-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,93 USD aus.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent auf 9,74 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 präsentieren.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

DatumMeistgelesen
Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
