Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

DAX23.507 +1,5%Est505.623 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.133 +2,5%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.079 ±0,0%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens 723610 Plug Power A1JA81
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Mondelez im Fokus

20.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 56,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
48,89 EUR 0,44 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 56,00 USD. Bei 55,76 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 56,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 239.325 Mondelez-Aktien.

Bei 71,15 USD markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 27,05 Prozent Luft nach oben. Bei 53,95 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 3,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,93 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.10.2025 vor. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mondelez

DatumMeistgelesen
Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
31.07.2015Mondelez International BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
27.02.2013Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
29.11.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
26.10.2012Mondelez International haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mondelez nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
