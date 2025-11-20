Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Mondelez im Fokus

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mondelez-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 56,00 USD.

Die Mondelez-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 56,00 USD. Bei 55,76 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 56,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 239.325 Mondelez-Aktien.

Bei 71,15 USD markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 27,05 Prozent Luft nach oben. Bei 53,95 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 3,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Mondelez-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,93 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Mondelez am 28.10.2025 vor. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

