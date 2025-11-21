Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Mondelez. Das Papier von Mondelez legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 56,74 USD.

Die Mondelez-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 56,74 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 56,97 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 55,71 USD. Zuletzt wechselten 1.412.920 Mondelez-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,15 USD. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 20,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,95 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mondelez-Aktie mit einem Verlust von 4,92 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 USD, nach 1,79 USD im Jahr 2024.

Am 28.10.2025 lud Mondelez zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Mrd. USD – ein Plus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mondelez 9,20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Mondelez am 03.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,90 USD je Mondelez-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein