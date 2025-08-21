DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.320 -0,7%Nas21.506 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1606 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Mondelez im Fokus

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagabend mit negativen Vorzeichen

25.08.25 20:24 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Mondelez gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mondelez gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 62,39 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mondelez
53,66 EUR -0,32 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Mondelez-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 62,39 USD. In der Spitze fiel die Mondelez-Aktie bis auf 62,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 610.328 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 21,89 Prozent zulegen. Am 06.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mondelez-Aktie derzeit noch 13,53 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8,98 Mrd. USD gegenüber 8,34 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Mondelez am 04.11.2025 präsentieren.

In der Mondelez-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Mondelez und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

