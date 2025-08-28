Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Freitagabend mit Aufschlag
Die Aktie von Mondelez zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Mondelez-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 61,40 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 61,40 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Mondelez-Aktie sogar auf 61,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,32 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 731.383 Mondelez-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,05 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 23,86 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,95 USD am 06.02.2025. Abschläge von 12,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mondelez hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mondelez-Aktie in Höhe von 3,03 USD im Jahr 2025 aus.
Nachrichten zu Mondelez
Analysen zu Mondelez
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2017
|Mondelez Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.2016
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2015
|Mondelez International Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2015
|Mondelez International Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2017
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.2016
|Mondelez International Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.2013
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|29.11.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|26.10.2012
|Mondelez International halten
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
