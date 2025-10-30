Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez behauptet sich am Donnerstagabend

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Mondelez. Die Mondelez-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 57,81 USD.

Die Mondelez-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 57,81 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mondelez-Aktie bisher bei 59,26 USD. Die Abwärtsbewegung der Mondelez-Aktie ging bis auf 57,69 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 58,33 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.648.800 Mondelez-Aktien.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,15 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Bei einem Wert von 53,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,93 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,79 USD aus.

Mondelez veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mondelez in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,74 Mrd. USD im Vergleich zu 9,20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Mondelez-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein