Montagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Abgaben

Marktbericht

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ 100 am ersten Tag der Woche.

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 19:59 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent im Minus bei 17.607,19 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,046 Prozent schwächer bei 17.634,69 Punkten, nach 17.642,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17.651,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17.469,62 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 16.305,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Wert von 15.099,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 12.573,36 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,43 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 17.682,29 Punkte. Bei 16.249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell ON Semiconductor (+ 9,94 Prozent auf 77,87 USD), IDEXX Laboratories (+ 6,78 Prozent auf 562,89 USD), NVIDIA (+ 3,99 Prozent auf 687,98 USD), JDcom (+ 3,12 Prozent auf 22,46 USD) und NXP Semiconductors (+ 2,61 Prozent auf 220,61 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Zscaler (-6,92 Prozent auf 227,11 USD), GLOBALFOUNDRIES (-5,37 Prozent auf 52,30 USD), Enphase Energy (-4,16 Prozent auf 97,53 USD), Lucid (-3,78 Prozent auf 3,19 USD) und Charter A (-3,42 Prozent auf 308,30 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14.281.049 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,834 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net