MorphoSys Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von MorphoSys

Die MorphoSys-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 8,0 Prozent auf 20,99 EUR abwärts. In der Spitze fiel die MorphoSys-Aktie bis auf 20,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.131 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,60 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2021. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 59,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 16,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,60 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,17 EUR an.

MorphoSys gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 41,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 16.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 06.11.2023.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -9,844 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

