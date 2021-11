MorphoSys Aktie News: MorphoSys verzeichnet Verluste

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 40,10 EUR

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 40,23 EUR abwärts. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 39,85 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.792 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.01.2021 markierte das Papier bei 101,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2021 auf bis zu 37,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 74,00 EUR. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -8,728 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

